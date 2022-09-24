Люди с хроническими кожными заболеваниями жалуются на стигматизацию из-за оспы обезьян

Девушка плачет. Иллюстративное фото: Johner Images/ Getty Images

Люди с хроническими кожными заболеваниями в последние месяцы вынуждены скрывать свои лица за длинными козырьками головных уборов и носить перчатки даже в жаркую погоду. Некоторые из них и вовсе перестали выходить на улицу в дневное время. По словам обладателей псориаза, экземы и других заболеваний, после появления оспы обезьян отношение к ним в обществе сильно ухудшилось, передает The Washington Post.

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Кассир с псориазом рассказывает, что клиенты супермаркета ежедневно жаловались на него администратору. Путешественника с экземой вывели из самолета для допроса. Женщину, имеющую небольшие доброкачественные опухоли на теле, сняли на видео и выложили запись в соцсети. Во всех этих случаях общественность ошибочно полагала, что эти люди заражены оспой обезьян.

Люди с хроническими кожными заболеваниями говорят, что привыкли к тому, что их рассматривают и спрашивают, что с ними случилось. Но в этом году стигматизация сильно усилилась. По данным Американской академии дерматологии, около 84 млн жителей США живут с тем или иным заболеванием кожи. Эстер Фриман, дерматолог из Массачусетской больницы общего профиля и член специальной целевой группы по обезьяньей оспе Американской академии дерматологии, говорит, что внешние проявления псориаза и экземы совсем не похожи на красные волдыри, которые появляются от оспы обезьян.

Марк Шаллер, профессор психологии из Университета Британской Колумбии, считает, что пандемия усилила тревожность людей относительно своего здоровья. По словам специалистов, необходимо, прежде всего, вакцинироваться от оспы обезьян, а не стигматизировать людей с кожными заболеваниями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1989313-lyudi-s-hronicheskimi-kozhnymi-zabolevaniya-zhaluyutsya-na-stigmatizatsiyu-iz-za-ospy-obezyan/