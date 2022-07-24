Медики удалили у годовалого ребенка шесть опухолей размером с яблоко в Атырау

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В Атырау в областной детской больнице провели сложную операцию годовалому ребенку. Сейчас состояние малыша оценивается как удовлетворительное.

Ребенок родился на два месяца раньше срока, пишет Atpress.kz.

Вскоре у малыша диагностировали кровоизлияние в мозг. Было проведено несколько операций, состояние ребенка улучшилось.

Однако в головном мозге образовалось шесть опухолей размером с яблоко. Медикам удалось удалить эти патологии.

"Сейчас состояние пациента можно назвать удовлетворительным", - сообщили медики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1979929-mediki-udalili-u-godovalogo-rebenka-shest-opuholey-razmerom-s-yabloko-v-atyrau/