Американские дети не проходят своевременную проверку зрения из-за пандемии

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Большинство американских детей не проходят своевременную проверку зрения, которая позволяет выявить нарушения на ранней стадии. Такая тенденция сформировалась из-за того, что во время пандемии школьные медсестры стали уделять меньше внимания профилактическим осмотрам, передает The Washington Post.

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По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 600 тысяч детей в США имеют проблемы со зрением. Проверка зрения у детей является обязательной мерой во всех штатах. Однако пандемия усугубила проблему, поскольку многие школы перешли на онлайн-обучение. При этом школьные осмотры для многих детей являются единственным шансом выявить наличие каких-либо проблем со зрением.

По словам Кейт Кинг, избранного президента Национальной ассоциации школьных медсестер, когда школы открылись после локдаунов, медсестры были настолько завалены тестами на COVID-19, что профилактические осмотры пришлось отложить.

"Единственной категорией детей, у которых все-таки проверяли зрение, были те дети, которые жаловались на то, что они плохо видят", — говорит Кейт Кинг.

Эта тенденция наиболее распространена среди дошкольников. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 61% детей в возрасте младше пяти лет никогда не проверяли зрение. Врачи-офтальмологи отмечают, что несвоевременные осмотры являются лишь частью большой проблемы. Семьи, не имеющие медицинской страховки, испытывают сложности с покупкой очков. Средняя стоимость детских очков для тех, кто не имеет страховки, составляет 351 доллар за пару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1972766-amerikanskie-deti-ne-prohodyat-svoevremennuyu-proverku-zreniya-iz-za-pandemii/