Казахстанка лишилась голоса после неудачной операции

Майра Сексенова и Айнур Козыбаева. Фото: телеканал "Хабар 24"

Жительница Северо-Казахстанской области осталась без голоса после операции. По словам женщины, во время удаления щитовидной железы ей повредили голосовые связки. В своем состоянии казахстанка винит врача, проводившего операцию.

С жительницей СКО Майрой Сесксеновой и ее племянницей Айнур Козыбаевой встретились корреспонденты телеканала "Хабар 24".

По словам Майры, врач, который удалял ей щитовидную железу, допустил ошибку и повредил голосовые связки. Сейчас женщина требует возмещения ущерба, так как ей нужны средства на лечение за границей.

"До операции у меня был один диагноз, а после операции я вышла с другим диагнозом. Не могу разговаривать, одышка, затрудненное дыхание, постоянные судороги", - поделилась Майра.

Даже одна минута разговора для нее - большой труд: не хватает воздуха.

В августе прошлого года в областной больнице ей сделали операцию: вырезали щитовидную железу. По словам Майры, врачи обещали ей, что голос вскоре восстановится, но этого не произошло.

"Мы начали искать лечение своими путями, потому что пошли задыхания, судороги у тети. Мы обратились в президентскую клинику в Нур-Султане. Ее прооперировал сам Когай, хирург, но на улучшение дыхания. Мы ходили месяц с трахеостомой. Когай дал заключение о том, что во время операции в областной больнице был допущен двухсторонний порез голосовых связок", - рассказала племянница Майры Айнур.

Теперь казахстанка хочет использовать шанс, который ей готовы дать российские специалисты. Они обещают вернуть ей голос. Вот только на поездку и обследование в клинике Омска, помимо операции, нужно не меньше 2 млн тенге.

"Хотели прийти к медиативному соглашению до суда с областной больницей. У нас состоялась встреча, где было дано обещание, что они предоставят все документы: как проводилась операция, какими путями проводилась операция, сколько наркоза, какое лечение.

Но на данный момент никаких продвижений нет. Мы хотим, чтобы они восстановили материальную и моральную компенсацию за нанесенный вред. Мы сейчас запросили 3 млн тенге", - добавила Айнур.

В администрации областной больницы прокомментировали ситуацию. Здесь заявили, что вина врача, проводившего операцию, не доказана, а вести судебные разбирательства больница не намерена.

Однако, как отметил главврач больницы, они готовы прийти к взаимовыгодному соглашению с пациенткой.

"В этой ситуации говорить о том, есть ли вина доктора или нет вины доктора, нет смысла. Потому что сейчас идет речь о здоровье гражданки Сексеновой.

Я думаю, что каждый потерянный день может отрицательно сказаться на состоянии ее здоровья. Поэтому для более оперативного решения этого вопроса, ее обращения, будет принято медиативное соглашение, которое устраивает все стороны", - заявил и.о. гендиректора многопрофильной больницы СКО Сакен Амрин.

Майре Сексеновой всего 48 лет. Сейчас у нее третья группа инвалидности, которая закончится в августе. Раньше женщина работала воспитателем в детском саду. Но после неудачной операции ее понизили до помощника и теперь, по словам Майры, большая часть ее доходов уходит на лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1972160-kazahstanka-lishilas-golosa-posle-neudachnoy-operatsii/