США, Канада, Австралия и еще ряд стран сообщили о случаях заражения оспой обезьян

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В Швеции зарегистрировали первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Оспа обезьян - редкое заболевание. Но этой весной несколько стран сообщили о немалых случаях заражения этим недугом.

Первым заболевшим в Швеции стал житель Стокгольма.

А первый случай заболевания оспой обезьян в Великобритании был зарегистрирован 7 мая. Пациент прибыл из поездки в Нигерию. Сейчас в этой стране зарегистрировали девять подтвержденных случаев.

О первом случае предположительного заражения оспой обезьян сообщили в Австралии. Инцидент расследуется, передает Би-би-си.

В США инфицированным оказался житель штата Массачусетс, который недавно прибыл из Канады. В последней местные СМИ сообщили о 13 случаях.

Кроме того, подтвержденные и предполагаемые случаи заражения были зафиксированы во Франции, Италии, Испании и Португалии.

На сайте ВОЗ утверждается, что при заболевании оспой обезьян инкубационный период в среднем длится от шести до 13 дней. Но в некоторых случаях - от пяти дней до трех недель. Характеризуется заболевание сильной головной болью, высокой температурой, отеком лимфатических узлов, мышечными болями. Через несколько дней начинает проявляться сыпь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970241-ssha-kanada-avstraliya-i-esche-ryad-stran-soobschili-o-sluchayah-zarazheniya-ospoy-obezyan/