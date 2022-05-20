Страны Европы начали массово сообщать о случаях заболевания оспой обезьян

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Управление общественного здравоохранение Франции сообщило о первом предполагаемом случае заражения человека оспой обезьян, передает BFM TV.

Дополнительной информации о зараженном пациенте не сообщалось. Известно, что это житель Парижского региона.

Отмечается, что количество зараженных этим недугом в мире в последнее время стало увеличиваться. Среди симптомов недуга - температура выше 38 градусов, везикулярные высыпания. Могут также наблюдаться пневмония и воспаления головного мозга.

Также первый случай заражения был зафиксирован в Италии. Мужчина вернулся домой после отдыха на Канарских островах, передает Ansa.

Итальянский национальный институт здоровья (ISS) создал группу экспертов для тщательного изучения этого случая.

Тем временем в испанском Мадриде зафиксировали 23 предполагаемых случая заражения оспой обезьян. В Португалии подтвердили пять случаев и еще 20 предполагаемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970193-strany-evropy-nachali-massovo-soobschat-o-sluchayah-zabolevaniya-ospoy-obezyan/