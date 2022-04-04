В Казахстане впервые сделали укол ребенку самым дорогим в мире препаратом

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В Казахстане впервые сделали укол самым дорогим препаратом в мире Zolgensma - лекарство получила 4-месячная девочка. Еще три ребенка получат укол этим препаратом до 8 апреля, сообщается на официальном сайте фонда " Қазақстан халқына".

Отмечается, что это первый случай, когда укол препаратом Zolgensma сделали именно в Казахстане - ранее маленькие казахстанцы, страдающие СМА, могли получить необходимый препарат только за границей.

Как рассказали в фонде, решение о приобретении препарата Zolgensma для четырех детей со СМА стало первым решением фонда о финансировании благотворительных проектов.

"Первый препарат получила четырехмесячная девочка, которая родилась с диагнозом "спинально-мышечная атрофия". Введение препарата прошло успешно, сейчас состояние малышки стабильное. Остальным трем пациентам введение препарата будет произведено в ближайшие дни", - говорится в сообщении фонда.

Все четыре ребенка сейчас в больнице. Ранее у всех пациентов был взят биоматериал, который направили в компанию Novartis для производства препарата индивидуально для каждого ребенка.

"Все дети получат инфузию препарата Zolgensma до 8 апреля. Это позволит надеется, что они полностью преодолеют свой недуг, забудут навсегда о страшном диагнозе, с которым они появились на свет и станут здоровыми и успешными гражданами нашей страны", - добавили в фонде.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость.

Лекарственный препарат Zolgensma, разработанный швейцарской компанией Novartis, согласно Книге рекордов Гинесса, является самым дорогим в мире препаратом и представляет собой генно-терапевтическое лечение, который после единственной дозы обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена SMN1 на его функциональную копию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1963329-v-kazahstane-vpervye-sdelali-ukol-rebenku-samym-dorogim-v-mire-preparatom/