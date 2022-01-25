Врач рассказал об одном из опаснейших видов рака и назвал способы избежать его

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Врач рассказал, как избежать развития рака толстой кишки или выявить недуг на ранних стадиях, передает Lenta.

Колоректальный рак или рак толстой кишки является одним из самых опасных онкологических заболеваний.

Доктор медицинских наук, профессор Арсен Расулов рассказал, что если выявить болезнь на ранней стадии, то можно вылечиться за одну госпитализацию за 3-14 дней.

Чтобы избежать развития рака толстой кишки, следует отказаться от большого количества красного мяса, копченой и жареной пищи. А также избавиться от вредных привычек вроде курения или потребления алкоголя.

Вместо этого необходимо вести активный образ жизни. Есть больше клетчатки. Она содержится, к примеру, в листовых овощах, ягодах, фруктах и бобовых.

"Вероятность развития рака толстой кишки считается высокой у людей старше 50 лет, имеющих родственников первой линии с подобным заболеванием, людей, страдающих полипами и хроническими заболеваниями толстой кишки (запор, колит, язвенный колит и так далее), ожирением", - сказал Расулов.

Врач также призвал регулярно проходить скрининги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1952810-vrach-rasskazal-ob-odnom-iz-opasneyshih-vidov-raka-i-nazval-sposoby-izbezhat-ego/