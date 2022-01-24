Ученые связали тревожность с развитием опасных заболеваний

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Тревожность может вызвать опасные для жизни заболевания, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Американской кардиологической ассоциации.

Амбулаторная клиника ветеранов в США в 1961 году начала исследование, связанное с тревожностью. В нем принимали участие 1561 мужчина. Средний их возраст на момент 1975 года составлял 53 года.

Все они прошли тест на уровень невротизма и на тот момент не имели сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Люди с высоким уровнем невротизма склонны чаще испытывать негативные эмоции вроде страха, тревоги, печали и гнева. У такого человека наблюдается тенденция интерпретировать ситуации как стрессовые, угрожающие.

"Наши результаты показывают, что более высокий уровень беспокойства среди мужчин связан с биологическими процессами, которые могут привести к сердечным заболеваниям и метаболическим нарушениям. И эта связь могла возникнуть намного раньше, чем принято считать, - потенциально еще в детстве или юности", - говорит ведущий автор исследования Левина Ли, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Бостонского университета.

Каждые три-пять лет участники исследования проходили медосмотр и сдавали кровь на анализ. Были выбраны семь кардиометаболических факторов риска.

Это верхнее и нижнее число артериального давления, общий холестерин, триглицериды, индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак, скорость оседания эритроцитов и маркер воспаления.

В период с 33 до 65 лет, примерно раз в десятилетие, каждый участник набирал по одному баллу за фактор риска. И в среднем к 65 годам показатель достигал 3,8.

Но у людей с высоким уровнем невротизма этот показатель был больше. Соответственно у такого человека риск развития кардиометаболических заболеваний был выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1952715-uchenye-svyazali-trevozhnost-s-razvitiem-opasnyh-zabolevaniy/