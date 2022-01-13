Нарколог назвал способы восстановления печени после праздников

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Специалист рассказал, как восстановить печень после праздников, передает Sputnik Россия.

Нарколог Руслан Исаев посоветовал после праздников временно отказаться от спиртных напитков. При этом стараться стабильно пить напитки с содержанием витамина С. Это, к примеру, свежевыжатые соки. Польза будет и от творога, так как в нем содержится аминокислота метионин.

Чтобы улучшить обменные процессы, после праздников нужно побольше быть на свежем воздухе.

"Еще можно прибегнуть к помощи специальных загородных пансионатов для детокса. Не надо путать это с местами, где лечат последствия алкоголизма, это просто пансионаты с правильным питанием", - сказал Исаев.

Если спустя долгое время после праздников человек все равно испытывает недомогания, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее казахстанский врач рассказала, как справиться с алкогольным похмельем после новогодних праздников. Также она развеяла популярные мифы об употреблении спиртных напитков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1950882-narkolog-nazval-sposoby-vosstanovleniya-pecheni-posle-prazdnikov/