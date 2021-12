Врачи перечислили признаки больной печени

Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты из США перечислили признаки больной печени, передает Eat This Not That!.

Боль в печени может быть острой или тупой. Обычно человек чувствует ее в правой верхней части живота.

Наиболее очевидным признаком является желтуха. Соответствующий цвет приобретает белок глаза из-за переизбытка желчного пигмента билирубина, говорит сертифицированный офтальмолог Юна Рапопорт.

Другими симптомами являются желтоватые бляшки на веках, сухость и зуд.

По словам доктора медицинских наук Кэрри Лэм, о проблемах с печенью сигнализируют постоянная усталость и проблемы со сном. А также появление прыщей и экзем. Причина последнего - выталкивание токсинов через кожу из-за неправильной работы печени.

Кроме того, у человека может появиться аллергия на продукты, которые он ранее употреблял без последствий.

При проблемах с печенью, орган перестает вырабатывать важные гормоны, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин. Из-за этого начинаются метаболические расстройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1948964-vrachi-perechislili-priznaki-bolnoy-pecheni/