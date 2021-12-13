Дерматолог назвал причины опасности родинок на коже

Иллюстративное фото: pixabay.com

Дерматолог рассказал, почему стоит внимательнее относиться к появлению пятен на теле, передает РИА Новости.

Под термином "родинка" предполагается скопление специальных клеток меланоцитов, которые защищают человека от избыточного ультрафиолетового излучения.

"При длительном нахождении на солнце наша кожа приобретает загар - меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает самая страшная на сегодняшний день злокачественная опухоль - меланома. Ее так называют потому, что скорость роста и метастазирования опухоли одна из самых высоких. Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов", - говорит дерматолог Николай Дмитриев.

Среди причин недуга - бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодифецитные состояния и генетическая предрасположенность.

10 процентов случаев меланом возникают уже из имеющейся родинки. Поэтому если заметили, что старая родинка начала увеличиваться в размерах, то это повод обратиться к врачу. Остальные 90 процентов - новообразования на коже, на которое тоже стоит обратить внимание.

Среди симптомов злокачественного перерождения - зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования.

Дмитриев порекомендовал регулярно обследоваться у дерматолога и использовать крема с защитой SPF.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1946587-dermatolog-nazval-prichiny-opasnosti-rodinok-na-kozhe/