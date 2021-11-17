Ученые обнаружили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ

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Ученые из Аргентины и США нашли женщину, которой удалось избавиться от ВИЧ без лекарств, передает Lenta.ru со ссылкой на статью в журнале Annals of Internal Medicine.

Известно, что это уже второй случай естественного выздоровления от вируса иммунодефицита человека. Исследователи отметили, что пациентка уже восемь лет не принимала антиретровирусные препараты. При этом в ее крови и клетках ткани ВИЧ не обнаружен, а имеющиеся дефектные провирусы неспособны делиться.

Ученые заявили, что ВИЧ вставляет в ДНК копии своего генома и создает резервуары, которые позволяют вирусу иммунодефицита скрываться от иммунной защиты и лекарств, а также реплицироваться.

Первый случай естественного выздоровления от ВИЧ был обнаружен исследователями из Института Рагонов в 2020 году, тогда они тоже не смогли найти ни одной последовательности ВИЧ, поскольку организму женщины удалось уничтожить вирусный резервуар самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1942564-uchenye-obnaruzhili-vtoroy-sluchay-estestvennogo-vyzdorovleniya-ot-vich/