Как занятия йогой помогают психическому здоровью, рассказали ученые

Исследователи заявляют, что занятия йогой могут быть полезны для улучшения психического здоровья в любом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Ученые из Медицинской школы Бостонского университета обнаружили, что йога повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора, который замедляет мозговую активность, блокируя передачу нервных сигналов.

Эксперименты показали, что после 12-недельного курса йоги уровень ГАМК значительно повышается, что связано с улучшением настроения и снижением тревожности.

Хизер Мейсон, основательница британской школы йогатерапии The Minded Institute, с 2009 года изучает взаимосвязь между йогой, психотерапией и нейробиологией. Она работает над интеграцией йоги в Национальную систему здравоохранения Великобритании, чтобы сделать ее доступной для широких масс.

"Йога часто ассоциируется с занятиями для молодых и стройных женщин, что может отпугивать другие категории людей. Моя цель — сделать йогу доступной для всех", — говорит Мейсон.