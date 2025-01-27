Как занятия йогой помогают психическому здоровью, рассказали ученые
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Исследователи заявляют, что занятия йогой могут быть полезны для улучшения психического здоровья в любом возрасте, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
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Ученые из Медицинской школы Бостонского университета обнаружили, что йога повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора, который замедляет мозговую активность, блокируя передачу нервных сигналов.
Эксперименты показали, что после 12-недельного курса йоги уровень ГАМК значительно повышается, что связано с улучшением настроения и снижением тревожности.
Хизер Мейсон, основательница британской школы йогатерапии The Minded Institute, с 2009 года изучает взаимосвязь между йогой, психотерапией и нейробиологией. Она работает над интеграцией йоги в Национальную систему здравоохранения Великобритании, чтобы сделать ее доступной для широких масс.
"Йога часто ассоциируется с занятиями для молодых и стройных женщин, что может отпугивать другие категории людей. Моя цель — сделать йогу доступной для всех", — говорит Мейсон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2215440-kak-zanyatiya-yogoy-pomogayut-psihicheskomu-zdorovyu-rasskazali-uchenye/