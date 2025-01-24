Эксперты рассказали, чем может быть полезен спорт в зимнее время

Эксперты рассказали, как продолжать заниматься спортом и сохранять активность в холодное время года, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В зимние месяцы многие сталкиваются с состоянием, известным как сезонное аффективное расстройство (САР). Его симптомы включают постоянное грустное или тревожное настроение, длящееся не менее двух недель, упадок сил, потерю интереса к хобби и чрезмерную сонливость.

Исследования показывают, что занятия спортом могут облегчить некоторые симптомы депрессии, особенно в сочетании с терапией ярким светом.

Майк Типтон, профессор физиологии в Лаборатории экстремальных условий Портсмутского университета, отметил, что данных о влиянии упражнений на холодном воздухе на психику пока недостаточно, но давно известно, что "упражнения полезны для психического здоровья".

Исследование 2020 года показало, что люди, занимающиеся спортом несколько часов в неделю, менее подвержены депрессии, даже если у них есть генетическая предрасположенность к этому расстройству.

Отдельное внимание уделяется плаванию в холодной воде, которое в последние годы становится все более популярным. Многие любители этого вида активности отмечают, что оно улучшает настроение и повышает уровень энергии.