Top.Mail.Ru
Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эксперты рассказали, чем может быть полезен спорт в зимнее время

Опубликовано:

Девушка бежит по снегу
Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, как продолжать заниматься спортом и сохранять активность в холодное время года, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В зимние месяцы многие сталкиваются с состоянием, известным как сезонное аффективное расстройство (САР). Его симптомы включают постоянное грустное или тревожное настроение, длящееся не менее двух недель, упадок сил, потерю интереса к хобби и чрезмерную сонливость.

Исследования показывают, что занятия спортом могут облегчить некоторые симптомы депрессии, особенно в сочетании с терапией ярким светом.

Майк Типтон, профессор физиологии в Лаборатории экстремальных условий Портсмутского университета, отметил, что данных о влиянии упражнений на холодном воздухе на психику пока недостаточно, но давно известно, что "упражнения полезны для психического здоровья".

Исследование 2020 года показало, что люди, занимающиеся спортом несколько часов в неделю, менее подвержены депрессии, даже если у них есть генетическая предрасположенность к этому расстройству.

Отдельное внимание уделяется плаванию в холодной воде, которое в последние годы становится все более популярным. Многие любители этого вида активности отмечают, что оно улучшает настроение и повышает уровень энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2214827-eksperty-rasskazali-chem-mozhet-byt-polezen-sport-v-zimnee-vremya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie