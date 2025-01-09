Ученые: Привычка пить кофе по утрам может снизить риски для здоровья

Исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показало, что привычка пить кофе по утрам может снизить риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Ученые обнаружили, что у людей, которые имеют привычку пить чашку кофе по утрам, риск смертности ниже, чем у тех, кто пьет кофе в другое время суток. Однако исследование не может с уверенностью утверждать, что именно кофе является основной причиной такого эффекта.

Доктор Лу Ци, ведущий исследователь и директор Центра исследований ожирения при Тулейнском университете, предположил, что эффект может быть связан с нарушением биологических часов человека при употреблении кофе в позднее время суток.

Несмотря на обнадеживающие выводы, доктор Ци подчеркнул необходимость дальнейших исследований и клинических испытаний, чтобы подтвердить влияние времени суток на потенциальную пользу кофе и проверить, применимы ли эти результаты к другим группам населения.