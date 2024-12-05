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Ученые: Любовь к горькому шоколаду может снизить риск развития диабета

Опубликовано:

Плитки шоколада
Шоколад. Иллюстративное фото: Freepik

Ученые обнаружили, что регулярное употребление шоколада связано с более низким риском развития диабета 2 типа, однако только темный шоколад демонстрирует такие преимущества, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Исследование показало, что темный шоколад оказывает метаболическую пользу благодаря низкому содержанию сахара и высокому уровню растительных соединений, которые могут снижать воспаление и повышать чувствительность к инсулину.

При этом молочный шоколад подобных эффектов не оказывает. Причины этого до конца не ясны, но ученые предполагают, что состав темного шоколада играет ключевую роль.

Это исследование, опубликованное в BMJ, является одним из крупнейших и первых, специально сравнивающих влияние темного и молочного шоколада.

Анализ охватил данные 192 тысяч участников в США, за которыми наблюдали более 30 лет. Среди участников были медсестры, врачи и медицинский персонал, которые регулярно предоставляли данные о своем питании, физической активности и других аспектах образа жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2196549-uchenye-lyubov-k-gorkomu-shokoladu-mozhet-snizit-risk-razvitiya-diabeta/

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