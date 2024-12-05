Ученые: Любовь к горькому шоколаду может снизить риск развития диабета

Ученые обнаружили, что регулярное употребление шоколада связано с более низким риском развития диабета 2 типа, однако только темный шоколад демонстрирует такие преимущества, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследование показало, что темный шоколад оказывает метаболическую пользу благодаря низкому содержанию сахара и высокому уровню растительных соединений, которые могут снижать воспаление и повышать чувствительность к инсулину.

При этом молочный шоколад подобных эффектов не оказывает. Причины этого до конца не ясны, но ученые предполагают, что состав темного шоколада играет ключевую роль.

Это исследование, опубликованное в BMJ, является одним из крупнейших и первых, специально сравнивающих влияние темного и молочного шоколада.

Анализ охватил данные 192 тысяч участников в США, за которыми наблюдали более 30 лет. Среди участников были медсестры, врачи и медицинский персонал, которые регулярно предоставляли данные о своем питании, физической активности и других аспектах образа жизни.