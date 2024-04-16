Эксперты рассказали, как пожилым людям мотивировать себя на занятия спортом

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Circulation, люди активнее включают в жизнь спорт, если им обещают за это вознаграждение, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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В исследовании приняли участие 1062 человека, средний возраст которых составлял 67 лет. Большинство из них имели риск развития сердечно-сосудистых заболеваний выше среднего. Как правило, людям, подверженным такому уровню риска, рекомендуют добавить в жизнь больше физической активности. При этом до исследования все участники совершали в среднем около 5000 шагов в день.

Каждого из участников оснастили устройством для отслеживания шагов, а затем случайным образом распределили их в одну из четырех групп: три группы получали награду за физические нагрузки (финансовую или поведенческую). Участники группы с финансовыми стимулами получали 14 долларов в неделю, но теряли по 2 доллара каждый день из-за того, что не достигли своих целей по шагам

При этом существовала одна, контрольная группа, которая просто получала ежедневные сообщения о количестве шагов участников на своем трекере. Участники четвертой группы имели право как на игровое, так и на финансовое поощрение. Их не "штрафовали" за неуспех.

Как показали исследования, лучшие результаты продемонстрировали участники группы, которые могли выбрать между финансовым и другими стимулами, и у которых не было "штрафов".

По данным ученых, эту механику люди могут использовать для внедрения физической активности в жизнь. Например, пожилые люди могут объединиться со своими друзьями или родственники, внедрив в групповую активность элемент игры. В этом случае денежное вознаграждение может получить тот, кто прошел больше всего шагов.