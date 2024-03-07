Ученые: Спорт может помочь женщинам жить дольше

Женщины могут получить больше результатов от спорта, несмотря на то, что следуют общим рекомендациям, составленным для представителей обоих полов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Новое исследование американских ученых показало, что женщинам может потребоваться меньше физических упражнений, чем мужчинам, чтобы с помощью спорта продлить свою жизнь.

Это открытие называют поразительным, поскольку рекомендации по физической активности для взрослых американцев одинаковы вне зависимости от пола.

Ученые предполагают, что женщины могут добиться значительного увеличения продолжительности жизни, обладая меньшей мышечной массой. При этом они могут выполнять лишь половину упражнений, которые необходимо выполнять мужчинам, чтобы получить те же результаты.

"Физическая активность имеет значение, и она, по-видимому, влияет на общую продолжительность жизни людей", — сказала Марта Гулати, директор отдела профилактической кардиологии в Институте сердца Смидта в Сидарс-Синай и соавтор исследования.

Исследователи изучили более 400 тысяч взрослых американцев, которые предоставили данные об уровне своей физической активности в период с 1997 по 2017 годы, и сравнили эти данные с записями о смертности. За период наблюдения зарегистрировано почти 40 тысяч смертей, в том числе около 12 тысяч случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом отмечается, что женщины получали большую пользу от спорта. По мнению ученых, данные исследования могут стать основой новых рекомендаций по уровню физической активности для представителей обоих полов.