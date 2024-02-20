Ученые: Женщины получают больше пользы от спорта, чем мужчины

Новые исследования подтвердили, что женщины получают большую пользу от спорта, даже при одинаковой интенсивности тренировок, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения США, взрослым мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 64 лет нужно добавить в расписание не менее 150 минут умеренных физических упражнений или 75 минут интенсивных тренировок в неделю.

Им также рекомендуют заниматься укреплением мышц не реже двух раз в неделю.

Однако результаты исследования указывают на то, что женщины, как правило, менее активны по сравнению с мужчинами, несмотря на рекомендации. Более того, выяснилось, что эффект от физических упражнений различен для мужчин и женщин, даже если они выполняют одинаковое количество тренировок.

"Наше исследование демонстрирует, что даже небольшое количество упражнений может приносить существенную пользу женщинам, у которых не так много времени, чтобы тренироваться регулярно", — отметил доктор Хунвэй Цзи, соавтор исследования из больницы Университета Циндао.

Научная группа доктора Цзи выявила, что 140 минут умеренных физических упражнений в неделю снижают риск преждевременной смерти у женщин на 18%. В то время как для достижения схожего результата у мужчин требуется 300 минут упражнений в неделю.