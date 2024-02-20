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Ученые: Женщины получают больше пользы от спорта, чем мужчины

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Девушка завязывает шнурок во время пробежки
Спортсменка. Иллюстративное фото: pexels.com

Новые исследования подтвердили, что женщины получают большую пользу от спорта, даже при одинаковой интенсивности тренировок, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения США, взрослым мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 64 лет нужно добавить в расписание не менее 150 минут умеренных физических упражнений или 75 минут интенсивных тренировок в неделю.

Им также рекомендуют заниматься укреплением мышц не реже двух раз в неделю.

Однако результаты исследования указывают на то, что женщины, как правило, менее активны по сравнению с мужчинами, несмотря на рекомендации. Более того, выяснилось, что эффект от физических упражнений различен для мужчин и женщин, даже если они выполняют одинаковое количество тренировок.

"Наше исследование демонстрирует, что даже небольшое количество упражнений может приносить существенную пользу женщинам, у которых не так много времени, чтобы тренироваться регулярно", — отметил доктор Хунвэй Цзи, соавтор исследования из больницы Университета Циндао.

Научная группа доктора Цзи выявила, что 140 минут умеренных физических упражнений в неделю снижают риск преждевременной смерти у женщин на 18%. В то время как для достижения схожего результата у мужчин требуется 300 минут упражнений в неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2061885-uchenye-zhenschiny-poluchayut-bolshe-polzy-ot-sporta-chem-muzhchiny/

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