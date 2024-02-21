Минус 6 кг за месяц: чем могут обернуться марафоны для казахстанцев, желающих похудеть

Врачи рассказали, чем могут обернуться марафоны для желающих похудеть и как безопасно привести себя в форму до начала пляжного сезона, передает корреспондент NUR.KZ.

Специалисты предупреждают: резкая потеря веса неблагоприятно влияет на состояние здоровья. Так, потеря свыше одного килограмма в неделю, а то и шести за месяц, уже будет считаться экстремальным для организма.

Что подходит для одного, не подходит для другого, утверждают эксперты. Чаще всего "интернет-специалисты" привлекают аудиторию стандартными протоколами питания. Это могут быть диеты с ограничением калорийности, кето или низкоуглеводные, но богатые жирами рационы.

"Марафон может вести человек, который похудел сам, а систему питания разработал на основе статьи в Википедии и собственного опыта. Возможно, рецепт сработал лично для него, однако он не панацея для каждого.

Подобные диеты не учитывают индивидуальные особенности человека: состояние здоровья, возраст, пол и условия жизни. Более того, такой подход может навредить здоровью", - предупреждают в Минздраве.

К примеру, наиболее популярные в Сети диеты базируются на строгом ограничении калорийности дневного рациона до 1200 килокалорий в сутки, что чрезмерно мало для взрослого человека и может повлечь за собой неприятные последствия.

Похудеть, питаясь подобным образом, действительно можно, но вдобавок человек рискует приобрести нарушение работы желудочно-кишечного тракта, пониженный уровень сахара в крови, а также дефицит необходимых организму витаминов и минералов, не говоря уже о психологических последствиях стремления к идеальной фигуре.

"Постоянное ограничение себя в пище может привести к негативным эмоциональным состояниям, таким как раздражительность, апатия и депрессия.

Подобные методы сосредоточены лишь на количестве потребляемых калорий и не предполагают работы со сном, физической активностью, питьевым режимом, стрессом и уходом за собой", - уверяют врачи.

Еще одна распространенная уловка блогеров - "ешь и не толстей". Такие "специалисты" предлагают своим подписчикам есть сколько хочешь, не сидеть на диете и не голодать. При этом они гарантируют, что цифра на весах будет неумолимо снижаться.

Залогом успеха таких курсов считаются тренировки по избавлению от отеков. Однако здесь врачи отмечают: вес, который ушел благодаря потере воды, как правило, быстро возвращается. Кроме того, быстрое похудение не гарантирует хотя бы визуальное омоложение.

"Если же человек за короткий срок сбрасывает несколько десятков килограммов, его кожа не успевает отреагировать на изменения и обвисает, а морщины становятся более выраженными" , - заявляют эксперты.

Делаем вывод: чаще всего покупать курсы "жиротопа" в интернете себе дороже в прямом смысле. На борьбу с последствиями такого похудения в будущем можно выложить немалую сумму у врачей-специалистов. Так как же привести себя в форму перед пляжным сезоном?

"Физическая нагрузка, сбалансированное питание и режим дня – это то, что нужно для поддержания хорошей фигуры, а также немаловажно для здоровья всего организма. Только рекомендации врача-диетолога, систематические физические упражнения помогут достичь желаемого результата", - отвечают в Минздраве.

Врачи также отмечают, что подготовку к летнему сезону грамотнее начинать не менее чем за два-три месяца. А некоторым еще раньше, в зависимости от состояния здоровья всего организма.