Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ученые: Короткие тренировки улучшают работу мозга пожилых людей

Опубликовано:

Под стеной дома стоит женский велосипед с рамой белого цвета, корзиной спереди и багажником сзади
Велосипедисты. Иллюстративное фото: Unsplash/Chris Barbalis

Короткие тренировки способны укрепить мыслительную способность пожилых людей, заявили авторы исследования из США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В рамках нового исследования было проведено сканирование мозга более 10 тысяч здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 97 лет.

Оно показало, что у людей, которые регулярно совершали пешие прогулки, плавали в бассейне, катались на велосипеде или иным образом умеренно тренировались в течение 25 минут в неделю, мозг имел больший объем, чем у людей, в жизни которых не было физической нагрузки.

Различия были наиболее выражены в частях мозга, отвечающих за мышление и память, которые часто уменьшаются с возрастом, что повышает риск снижения когнитивных функций и деменции.

"Это захватывающее открытие, которое дает нам дополнительное доказательство того, что физическая активность может помочь поддерживать объем мозга на протяжении всей жизни", — сказал Дэвид Райхлен, профессор биологических наук и антропологии в Университете Южной Калифорнии.

Руководитель исследования Сайрус Раджи, доцент кафедры радиологии и неврологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, заявил, что 10 тысяч шагов в день или 150 минут физической активности в неделю для многих могут быть непосильными задачами.

Тогда как 25 минут физической активности в неделю может позволить себе каждый. И это также будет эффективно для здоровья человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2057663-uchenye-korotkie-trenirovki-uluchshayut-rabotu-mozga-pozhilyh-lyudey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.