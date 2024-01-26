Ученые: Короткие тренировки улучшают работу мозга пожилых людей

Короткие тренировки способны укрепить мыслительную способность пожилых людей, заявили авторы исследования из США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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В рамках нового исследования было проведено сканирование мозга более 10 тысяч здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 97 лет.

Оно показало, что у людей, которые регулярно совершали пешие прогулки, плавали в бассейне, катались на велосипеде или иным образом умеренно тренировались в течение 25 минут в неделю, мозг имел больший объем, чем у людей, в жизни которых не было физической нагрузки.

Различия были наиболее выражены в частях мозга, отвечающих за мышление и память, которые часто уменьшаются с возрастом, что повышает риск снижения когнитивных функций и деменции.

"Это захватывающее открытие, которое дает нам дополнительное доказательство того, что физическая активность может помочь поддерживать объем мозга на протяжении всей жизни", — сказал Дэвид Райхлен, профессор биологических наук и антропологии в Университете Южной Калифорнии.

Руководитель исследования Сайрус Раджи, доцент кафедры радиологии и неврологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, заявил, что 10 тысяч шагов в день или 150 минут физической активности в неделю для многих могут быть непосильными задачами.

Тогда как 25 минут физической активности в неделю может позволить себе каждый. И это также будет эффективно для здоровья человека.