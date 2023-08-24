Восемь привычек долголетия назвали американские врачи

Пенсионеры. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские врачи заявили о восьми привычках здорового образа жизни, соблюдение которых может помочь продлить жизнь на несколько десятилетий, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Авторы исследования, представленного на ежегодном собрании Американского общества питания, заявили, что те мужчины, которые следовали этим привычкам, жили на 24 года дольше, чем их сограждане того же возраста, которые вели менее здоровый образ жизни. У женщин, которые соблюдали данные правила, продолжительность жизни увеличилась на 23 года по сравнению с теми, кто этого не делал.

Исследование было основано на данных почти 720 тысяч американцев в возрасте 40 лет и старше. Это считается репрезентативной выборкой на национальном уровне. К восьми привычкам, ведущим к долголетию, относятся: отсутствие курения, физическая активность, управление стрессом, соблюдение здоровой диеты, гигиена сна, отказ или умеренное употребление алкоголя, отсутствие зависимости от опиоидов, наличие крепких социальных связей.

Наибольший риск смертности был связан с курением, низкой физической активностью и употреблением опиоидов. По мнению экспертов, соблюдение этих принципов позволяет предотвратить основные причины развития хронических заболеваний. Это более важная и системная работа по сравнению с борьбой с симптомами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2033614-vosem-privychek-dolgoletiya-nazvali-amerikanskie-vrachi/