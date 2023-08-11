Действительно ли человеку нужно проходить 10 тысяч шагов в день, объяснили ученые

Прогулка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое совместное исследование американских и польских ученых показало, что человеку необязательно проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы получить исключительную пользу для своего организма. Достаточно всего пяти тысяч шагов в день, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Люди, которые проходят не менее четырех тысяч шагов в день, могут значительно снизить риск внезапной смертности в результате любого заболевания. Таков вывод мета-анализа 17 исследований, в которых приняло участие 226 тысяч человек по всему миру.

Для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний планка еще ниже. Исследователи из Медицинского университета Лодзи в Польше и Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в США обнаружили, что чуть более 2300 шагов принесут пользу сердцу и кровеносным сосудам.

Это обширное исследование еще раз подтверждает, что 10 тысяч шагов в день — это не магическое число. В 2021 году исследование, проведенное в четырех штатах США, показало, что польза для здоровья от семи тысяч шагов аналогична пользе для здоровья от 10 тысяч шагов.

"Мы всегда подчеркиваем, что важны изменения всего образа жизни. Это и питание, и физические упражнения. Именно образ жизни важен для эффективного снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и продления жизни", — заявил профессор Лодзинского университета Мацей Банах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2031949-deystvitelno-li-cheloveku-nuzhno-prohodit-10-tysyach-shagov-v-den-obyasnili-uchenye/