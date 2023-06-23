Полезны ли кетоновые напитки для спортсменов, рассказали ученые

Велосипедисты. Иллюстративное фото: pexels.com

Кетоновые напитки стали очень популярны среди спортсменов в последние годы. Большинство представителей спортивной сферы считают, что такие напитки могут улучшить спортивные результаты, поскольку они содержат низкую концентрацию углеводов и высокую концентрацию жиров. При этом новое исследование ученых говорит о том, что напитки не работают, передает The Washington Post.

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Подобные напитки пользуются особенной популярностью среди велосипедистов, многие из которых придерживаются кето-диеты (система питания, нацеленная на отказ от углеводов и повышенное употребление жиров). При этом новое исследование ученых показало, что подобные напитки не только не помогают спортсменам улучшить их результаты, но зачастую могут мешать достижению впечатляющих показателей. Вместо этого намного эффективнее было бы использовать препараты-плацебо.

Исследования были проведены Мартином Гибала, профессором кинезиологии в Университете Макмастер в Канаде, и его аспирантом Девином Маккарти. Результаты их эксперимента были опубликованы в Международном журнале спортивного питания. Гибала и его сотрудники пригласили 23 подготовленных взрослых велосипедистов, которые тренируются больше пяти часов в неделю.

Половине из них предложили пить во время тренировки кетоновые напитки, второй половине — напитки-плацебо с похожим вкусом. Выяснилось, что результаты второй группы были лучше.

Ученые отмечают, что эксперимент был очень простым, но он доказывает бесполезность популярного спортивного продукта. С этим соглашаются и другие эксперты.

"По нашему мнению, в настоящее время нет доказательств того, что прием кетоновых добавок во время тренировки приносит пользу спортсмену", — сказал Шиль Поффе, научный сотрудник KU Leuven в Бельгии, изучавший кетоновые напитки, но не принимавший участие в исследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2025894-polezny-li-ketonovye-napitki-dlya-sportsmenov-rasskazali-uchenye/