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Как дневной сон влияет на старение мозга, рассказали ученые

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Девушка спит за столом
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Дневной сон полезен для человеческого организма, заявили исследователи из Университетского колледжа Лондона. По их данным, люди, которые находят в течение дня немного времени на сон, намного дольше сохраняют работоспособность мозга, передает BBC.

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Команда исследователей заявила, что мозг тех людей, которые днем выделяют время на сон, на 15 кубических сантиметров больше, чем у людей, которые не спят днем. Это эквивалентно задержке старения на три-шесть лет. Тем не менее, ученые рекомендуют сократить время дневного сна до получаса. По их словам, многим людям сложно прибегнуть к этой практике, поскольку рабочая культура зачастую не одобряет дневной сон.

"Мы предполагаем, что каждый может получить некоторую пользу от дневного сна", — сказала доктор Виктория Гарфилд.

По словам исследователей, дневной сон имеет решающее значение для развития, особенно у младенцев, однако с возрастом люди реже прибегают к дневному сну и вспоминают о нем лишь после выхода на пенсию: 27% людей старше 65 лет сообщили, что спят днем.

Доктор Гарфилд говорит, что вздремнуть полчаса днем — это довольно просто по сравнению с потерей веса или физическими упражнениями. Однако пользу для здоровья он несет не меньшую. Известно, что мозг естественным образом сжимается с возрастом, но вопрос о том, может ли дневной сон помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера, требует дополнительных исследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2025584-kak-dnevnoy-son-vliyaet-na-starenie-mozga-rasskazali-uchenye/

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