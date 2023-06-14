Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ученые из США проверили "положительное" влияние умеренного употребления алкоголя

Опубликовано:

Вино наливают в бокал
Вино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование показало, что алкоголь в умеренных количествах может снизить риск развития сердечных заболеваний. Американские ученые обнаружили, что снижение передачи тревожных сигналов в мозг может оказать благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

При этом кардиологи предупреждают, что пациенты не должны игнорировать другие опасности алкоголя.

"Мы не выступаем за употребление алкоголя для снижения риска сердечных приступов или инсультов. Нужно помнить о массе других проблем, связанных с воздействием алкоголя на здоровье", — сказал кардиолог Ахмед Тавакол, ведущий автор исследования из Массачусетской больницы общего профиля.

Исследователи хотели точно понять, как легкое или умеренное употребление алкоголя (одна порция в день для женщин и от одной до двух порций в день для мужчин) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они хотели подтвердить или опровергнуть результаты других исследований.

Результаты их отчета были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологов. Ученые рассмотрели данные 50 тысяч человек, зарегистрированных в биобанке Mass General Brigham.

С поправкой на генетические и клинические показатели, образ жизни и социально-экономические факторы ученые обнаружили снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у тех людей, кто умеренно потребляет алкоголь. Затем они исследовали подгруппу из 754 человек, которые ранее прошли визуализацию мозга, чтобы определить влияние легкого/умеренного употребления алкоголя на активность нейронной сети в состоянии покоя.

Визуализация мозга показала снижение сигналов стресса в миндалевидном теле, области мозга, связанной с реакцией на стресс, у людей, которые умеренно употребляли алкоголь по сравнению с теми, кто воздерживался от спиртного.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2024557-uchenye-iz-ssha-proverili-polozhitelnoe-vliyanie-umerennogo-upotrebleniya-alkogolya/

Автор: Дилара Аронова
Ученые из США проверили "положительное" влияние умеренного употребления алкоголя

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.