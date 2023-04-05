Ученые: Тренировки в компании друзей снижают риск развития деменции у пожилых

Пенсионеры. Иллюстративное фото: pexels.com

Тренировки в компании друзей могут благотворно влиять на здоровье пожилых людей. Исследование показало, что такие тренировки могут побороть проблему низкой двигательной активности и социальной изоляции пожилых, что является причиной 40% случаев развития деменции, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новое исследование 4358 пожилых людей в Японии показало, что участники, которые тренировались вместе с другими людьми не менее двух раз в неделю, имели более низкий риск развития когнитивных нарушений, чем те, кто занимался спортом в одиночку или вообще избегал физической активности.

Наличие товарища по тренировкам помогает повысить мотивацию и стремление достигать результатов. Люди старше 65 лет, которые тренируются в компании друзей, более активны, реже подвержены риску развития функциональной инвалидности и реже падают во время ходьбы.

"Социальная изоляция является фактором риска развития деменции. И этому сильно поспособствовала пандемия COVID-19. Мы сосредоточились на эффекте, который физические упражнения оказывают на развитие социального общения", — сказал автор исследования Кендзи Цунода, доцент кафедры социального обеспечения в Университете Ямагути.

В течение четырех лет Цунода и его коллеги следили за участниками в возрасте 65 лет и старше, которые жили в Касаме, городе в 60 милях к северу от центра Токио. Результаты показали, что люди, которые готовы заниматься спортом в группе и поддерживать контакт с другими людьми, в итоге остаются более здоровыми по сравнению с теми, кто пропускает тренировки и не стремится к общению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2015369-uchenye-trenirovki-v-kompanii-druzey-snizhayut-risk-razvitiya-dementsii-u-pozhilyh/