Как дыхательные упражнения могут повлиять на здоровье, рассказали ученые

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявляют, что 5-минутные дыхательные упражнения могут улучшить настроение человека и снизить уровень беспокойства. Исследование показало, что циклическое дыхание особенно эффективно по сравнению с другими дыхательными упражнениями, а также действует лучше, чем медитация осознанности, передает The Washington Post.

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Большинство людей не задумываются о собственном дыхании, однако ученые считают, что именно оно способно помочь людям улучшить самочувствие.

"Дыхание — это идеальное взаимодействие между сознанием и бессознательным. Это совместная работа ума и тела, которая помогает регулировать эмоции", — сказал Анджело Джеминьяни, психиатр и профессор нейробиологии в Университете Пизы.

Исследование, проведенное Cell Reports Medicine, показало, что всего пять минут дыхательных упражнений каждый день в течение месяца могут улучшить настроение и уменьшить беспокойство. И в этом намного больше пользы, чем в медитациях осознанности, если их проводить в течение того же периода времени.

В рандомизированном контролируемом исследовании 108 взрослых участников исследователи сравнили три различных дыхательных упражнения. Одной из групп участников было предложено практиковать циклические вздохи. Через 28 дней участники этой группы заявили, что испытают больше положительных и меньше отрицательных эмоций по сравнению с теми, кто выполнял другие упражнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2013605-kak-dyhatelnye-uprazhneniya-mogut-povliyat-na-zdorove-rasskazali-uchenye/