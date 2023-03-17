Врач: Летом человеку нужно меньше сна, чем зимой

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сон человека в летний период сильно отличается от того, как человек спит зимой. К такому выводу пришел немецкий ученый Дитер Кунц. По его словам, благодаря большому количеству естественного освещения в летний период человеку может понадобиться меньше сна, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Глава клиники сна и хрономедицины Дитер Кунц из Берлина утверждает, что зимой люди больше склонны испытывать сонливость из-за отсутствия естественного освещения. Это характерно даже для жителей крупных городов, которые живут в постоянном окружении искусственных источников освещения.

Предыдущие исследования показывали, что воздействие искусственного света может подавлять секрецию мелатонина, гормона, регулирующего циркадные ритмы, а значит влиять на то, что зимой человек может испытывать бессонницу.

Однако в исследовании доктора Кунца использовались подробные записи сна 188 пациентов, живших в городских условиях. Исследование показало, что даже при большом воздействии искусственного света участники испытывали сезонные колебания фазы быстрого сна. То есть, в декабре люди буквально нуждались в дополнительном часе сна по сравнению с июнем.

По словам доктора Кунца, быстрый сон регулируется циркадными часами, поэтому тот факт, что быстрый сон связан с сезонными изменениями может сильно упростить будущую работу ученых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2013136-vrach-letom-cheloveku-nuzhno-menshe-sna-chem-zimoy/