Ученые: Наличие мышечной массы важно для сохранения активности в зрелом возрасте

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые заявили, что для сохранения здоровья в пожилом возрасте, решающее значение имеет наращивание мышечной массы. Именно физические нагрузки связывают с долголетием и снижением риска развития хронических заболеваний, передает The Washington Post.

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Исследователи утверждают, что силовые упражнения, направленные на наращивание мышечной массы, являются ключом к здоровому долголетию. Однако современная наука имеет слишком мало данных для того, чтобы сказать, какой должна быть частота, интенсивность и продолжительность тренировок в зрелом возрасте.

Эрин Хауден, исследователь и физиолог из Института сердца и диабета Бейкера, говорит, что имеется достаточно данных о влиянии физических упражнений на людей в возрасте от 60 до 75 лет. Но нет достаточного количества исследований, которые говорили бы об оптимальном уровне физнагрузок для людей 80-ти лет.

При этом физические нагрузки могут иметь решающее значение для многих пожилых людей, которые живут в одиночестве. Самостоятельный образ жизни требует способности выполнять повседневные действия — принимать ванну или душ, одеваться, вставать с кровати или стула, ходить и принимать пищу.

У восьмидесятилетних людей настолько низкая сердечно-сосудистая функция, что они не могут выполнять многие действия. Например, уборку с помощью пылесоса и приготовление пищи. Специалисты рекомендуют всем людям, достигшим 30-летия, наращивать мышечную массу, поскольку в будущем это может иметь решающее значение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2010396-uchenye-nalichie-myshechnoy-massy-vazhno-dlya-sohraneniya-aktivnosti-v-zrelom-vozraste/