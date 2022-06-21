Чем могут быть опасны слишком интенсивные тренировки, объяснили эксперты

Силовая тренировка: Pexels

Чрезмерные физические нагрузки могут быть опасны для организма, если не уделять внимание отдыху и восстановлению. Слишком интенсивные тренировки также могут быть причиной бессонницы и плохого самочувствия, передает The Wall Street Journal.

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Недавнее исследование ученых из Швеции показало, что слишком интенсивные тренировки могут негативно сказываться на обновлении клеток и привести к проблемам со сном.

"Некоторые упражнения могут быть вредными, если практиковать их в сверхвысоких объемах", — говорит Марк Патаки, доцент медицинских наук в клинике Майо.

Ученые не говорят о том, что нужно полностью отказаться от физической активности. Занятия спортом укрепляют кости, помогают справиться с атрофией мышц и защищают от развития хронических заболеваний. Вопрос заключается в интенсивности упражнений и разумном чередовании труда и отдыха. Ученые пока не могут точно сказать, какое количество упражнений является оптимальным для каждого человека. Это зависит от таких факторов, как возраст, пол и уровень физической подготовки.

При этом необходимо понимать, что спорт вызывает микроразрывы в мышцах и микропереломы в костях. Эти травмы провоцируют воспалительную реакцию, которая позволит восстановить эти повреждения, если дать ей на это достаточно времени. Если вы не даете организму восстановиться, то работа иммунной системы нарушается, а воспаление становится хроническим.

По словам Кристофера Минсона из Орегонского университета, чрезмерные физические нагрузки могут вызвать усталость, раздражительность и бессонницу. Поэтому для того, чтобы иметь результаты от тренировок и не перегружать свой организм, необходимо уделять достаточное количество времени отдыху и восстановлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1974845-chem-mogut-byt-opasny-slishkom-intensivnye-trenirovki-obyasnili-eksperty/