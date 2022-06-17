Ученые: Пешие прогулки могут помочь улучшить память в пожилом возрасте

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Ходьба может положительно повлиять на работу мозга и улучшить память. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного на сайте ScienceDirect, посвященном научным открытиям. Особенно сильный эффект ходьба оказывает на людей пожилого возраста, передает The New York Times.

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Исследование показало, что те пожилые люди, которые практиковали ежедневные пешие прогулки в течение полугода, смогли восстановить потерянный с годами уровень белого вещества в головном мозге. У пенсионеров, которые занимались танцами и упражнениями на растяжку, таких результатов не наблюдалось.

Ученые предположили, что умеренная физическая нагрузка в виде ходьбы может восстановить уровень белого вещества в мозге, которое влияет на способность быстро думать и запоминать данные. Результаты исследования укрепляют уверенность ученых в том, что человеческий мозг пластичен и на его функционирование напрямую влияет образ жизни.

Идея о том, что мозг взрослого человека (и тем более пожилого человека) может быть пластичен, достаточно нова. До конца 1990-х годов исследователи считали, что человеческий мозг сохраняет пластичность лишь в детстве. Однако современные исследования показали, что некоторые части мозга способны производить нейроны и во взрослом возрасте. Последующие исследования установили, что на этот процесс положительно влияет физическая нагрузка. Все эти исследования были сосредоточены на сером веществе, которое играет роль в формировании мыслей и воспоминаний, однако сейчас ученые обратили больше внимания на белое вещество.

Агнешка Бурзинска, профессор неврологии в Университете штата Колорадо, говорит, что наука до этого недооценивала белое вещество. Вероятно, что белое вещество играет такую же важную роль в сохранении пластичности мозга, как и серое вещество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1974365-uchenye-peshie-progulki-mogut-pomoch-uluchshit-pamyat-v-pozhilom-vozraste/