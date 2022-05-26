Правительство Индии призвали срочно принять меры для борьбы с ожирением

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Индия признана страной, в которой наблюдаются самые быстрые темпы распространения ожирения. Эксперты предупреждают, что если правительство не примет экстренные меры в ближайшее время, то это может привести к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, передает BBC.

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Если раньше ожирение считалось проблемой богатого Запада, то сейчас им страдают жители стран с низким и средним уровнем дохода. Но нигде эта проблема не распространяется так быстро, как в Индии. Когда-то эта страна входила в список государств, жители которых страдают недовесом. Сейчас Индия — в пятерке стран с самым быстрым распространением ожирения.

Согласно последнему Национальному исследованию здоровья семьи (NFHS-5), почти 23% мужчин и 24% женщин имеют индекс массы, который на 4% превышает показатель 2016 года. Данные также показывают, что 3,4% детей в возрасте до пяти лет в настоящее время имеют избыточный вес по сравнению с 2,1% в 2015–2016 годах.

"Мы переживаем эпидемию ожирения. Боюсь, что вскоре она может перерасти в пандемию, если мы не примем меры", — предупреждает доктор Равиндран Кумеран, основатель индийского Фонда по борьбе с ожирением.

Доктор Кумеран винит в проблеме малоподвижный образ жизни и доступность вредных продуктов. По словам врача, Индия должна принять стратегию по борьбе с ожирением подобную той, которую страна использовала для борьбы с курением.

Когда-то в Индии было разрешено курить в общественных местах, в том числе в самолетах и ​​офисах. Сейчас на это введен запрет. Также теперь все индийские фильмы содержат примечание о вреде курения. Доктор Кумеран говорит, что неоднократные предупреждения помогают привлечь внимание к проблеме, поэтому с ожирением необходимо бороться по той же схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1970949-pravitelstvo-indii-prizvali-srochno-prinyat-mery-dlya-borby-s-ozhireniem/