Популярные мифы о сне развенчал эксперт

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Действительно ли человеку нужны восемь часов беспрерывного сна для того, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим? Профессор циркадной неврологии из Оксфордского университета, автор книги «Время жизни: новая наука о биологических часах» Рассел Фостер утверждает, что не все так однозначно, передает The Guardian.

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По словам профессора, если человечество и может быть в чем-то уверено, так это в пользе сна. Сон помогает формировать воспоминания, способствует росту, стимулирует обмен веществ и даже помогает выводить токсины из организма. Недостаток сна приводит к измененным эмоциональным реакциям: раздражительности, беспокойству, потере эмпатии, импульсивности и снижению чувства юмора. От недостатка сна также страдают когнитивные способности. Кроме того, сон однозначно играет свою роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

"Нам регулярно говорят, что «идеальный» сон должен длиться восемь часов. Но это убеждение ошибочно во многих отношениях. Это как с размером обуви. Он ведь индивидуален для каждого человека. В разные периоды жизни один и тот же человек может испытывать разную потребность во сне", — говорит профессор Фостер.

По его словам, большинство людей молодого и среднего возраста (от 18 до 64 лет) спят от семи до девяти часов, но некоторые совершенно здоровые люди могут спать шесть или даже 11 часов. После 64 лет среднее количество сна составляет от семи до восьми часов, но полный диапазон может составлять от пяти до девяти часов.

"Как насчет того, чтобы проснуться среди ночи? Это абсолютно нормально! Многочисленные исследования показали, что сон у людей и других млекопитающих часто может состоять из двух эпизодов (двухфазный сон) или даже нескольких эпизодов (полифазный сон), разделенных короткими периодами бодрствования.

Чаще всего в таких ситуациях вы не можете заснуть во второй раз не потому, что у вас бессонница, а потому что вы начинаете беспокоиться из-за своего пробуждения. Берете в руки смартфон, начинаете думать о том, что с вами что-то не так. Вместо этого нужно просто принять эту ситуацию и постараться уснуть еще раз", — говорит Рассел Фостер.

По словам специалиста в области сна, не стоит также увлекаться приложениями и гаджетами, которые обещают отследить качество вашего отдыха. Часто их данные могут быть ошибочными и лишь вызовут лишнюю тревогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1970752-populyarnye-mify-o-sne-razvenchal-ekspert/