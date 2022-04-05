Четыре главные антистресс-привычки назвали психологи

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Эксперты в области психического здоровья назвали четыре действия, повторение которых на ежедневной основе поможет добиться устойчивости и спокойствия. По их словам, это крайне важно именно сейчас, когда люди живут в условиях постоянного стресса и неопределенности, передает CNBC.

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"Мы часто находимся на высоком уровне стресса, но устойчивость помогает вернуться к стабильности. Это очень важно, потому что постоянно находиться в стрессе вредно для каждого из нас", — говорит психолог Джессика Джексон. Она выделила четыре привычки, которые помогут каждому добиться большей устойчивости.

Первая привычка — каждое утро задавать себе вопросы. Что я чувствую? Что мне нужно именно сейчас? Как я хочу провести этот день? По словам Джессики Джексон, это поможет не блокировать собственные эмоции и не допустить выгорания.

"Так вы сможете справиться с негативными эмоциями и корректировать расписание в зависимости от своего самочувствия", — говорит она.

Вторая — создать собственные "микромоменты позитива". Это может быть разговор с другом, прослушивание любимой музыки, прогулка пешком. Психолог утверждает, что такие занятия не отнимают много времени и не требуют подготовки, но их важно включать в свою рутину, чтобы создать буфер между своей психикой и стрессом.

"Третья" — провести интернет-аудит. Соцсети напрямую влияют на рост уровня тревожности и развитие депрессии у подростков и взрослых. Психиатр Саманта Бордман рекомендует отказаться от подписок на ресурсы и на людей, если этот контент вызывает у вас негативные эмоции.

Четвертая — практика выстраивания границ. Это критически важный навык, который влияет на качество жизни. Если вы не можете отказать людям в просьбе и не умеете отстаивать свои границы, психологи советуют найти надежного человека, который каждый раз будет подтверждать правильность ваших действий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1963374-chetyre-glavnye-antistress-privychki-nazvali-psihologi/