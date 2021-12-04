Названа неожиданная польза минеральной воды

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Российский нутрициолог Алена Степанова рассказала о многочисленных полезных свойствах минеральной воды, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в зависимости от химического состава минеральная вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную.

"Столовую минеральную воду можно пить практически всем, на ней даже можно готовить. Лечебные и лечебно-столовые только в лечебно-профилактических целях", - сказала Алена Степанова.

Нутрициолог разделила минеральные воды на несколько категорий и рассказала о полезных свойствах:

хлоридные стимулируют обмен веществ, помогают при расстройствах ЖКТ;

гидрокарбонатные снижают кислотность желудочного сока, полезны при наличии камней в почках;

сульфатные помогают как при сахарном диабете, так и при ожирении;

смешанные, например, гидрокарбонатно-сульфатные хороши при гастрите и язве желудка.

"В минеральной воде содержатся микроэлементы, поэтому она может быть калиевая, магниевая, йодистая, бромистая, кремнистая, натриевая. Магниевое-сульфатные воды эффективны при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей, атеросклерозе", - заключила эксперт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1945299-nazvana-neozhidannaya-polza-mineralnoy-vody/