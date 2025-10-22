"Врач спал": малыш впал в кому в Арыси. Его родные требуют расследования (видео)

Четырехлетний малыш впал в кому в городе Арысь в Туркестанской области. Родители мальчика винят в произошедшем врачей, в больнице с обвинениями не согласны, передает "Седьмой канал".

Как рассказали родители 4-летнего Алирахмана журналистам, когда малыш вернулся из детского сада, у него поднялась температура. Ночью у мальчика начались судороги, поэтому, испугавшись, родители тут же вызвали скорую и приехали в больницу, но помощи там пришлось ждать несколько часов.

"Он просто лежал. Приехали в три с половиной ночи. Медсестра приняла, и то хотела отправить обратно. Через час снова начались судороги. Она твердила: «Пусть врач подойдёт, пусть врач подойдёт», сделали только подачу кислорода через нос. Больше ничего. Когда у медсестры брали объяснительную в полиции, оказалось, что врач спал, она его три раза ходила будить, и он не просыпался. Я считаю, это халатность со стороны врачей", - заявил отец мальчика.

По словам родителей мальчика, врачи осмотрели ребенка только в девять утра, спустя почти 6 часов после приезда в больницу. К тому времени у малыша уже сильно болел живот, и он в итоге потерял сознание. С тех пор малыш находится в коме.

"Все, что нам до сих пор говорят — состояние очень тяжелое. Я спрашиваю: «Что вы делаете?» — они ничего не отвечают. Все врачи говорят одно и то же — тяжелое состояние. Аппаратов нет, анализы не брали. Только с понедельника они начали хоть что-то делать", - возмущена мама ребенка.

Как оказалось, точный диагноз врачи поставить не могут, объясняя это тем, что в районной больнице нет компьютерного томографа. А везти ребенка в областную больницу медики не рискуют, так как опасаются, что состояние мальчика в дороге ухудшится.

"В ту ночь в больницу обратились 35 пациентов, поэтому я считаю, что утверждение, что врач спал 6 часов — не соответствует действительности.

По словам дежурного врача, он осматривал других пациентов. Сейчас в его отношении проводится полное служебное расследование", - ответил на обвинения родителей главный врач районной центральной больницы Марат Толегенов.

Между тем, по словам родителей мальчика, состояние их сына ухудшается с каждым днем, а еу до сих пор даже не поставили диагноз. Одни говорят о кровоизлиянии в мозг, другие предполагают инфекцию. И пока врачи пытаются понять, в чем причина тяжелого состояния ребенка, его родные требуют, чтобы к ним в район приехали квалицированные специалисты, а еще просят обратить внимание на ситуацию чиновников из Минздрава.

Напомним, в конце прошлого года в Костанайской областной детской больнице умер 10-месячный ребенок. Тогда родители также обвинили в смерти малыша медиков.

Похожая история произошла в прошлом году и в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.