Кампания по прикреплению к поликлиникам стартовала в Казахстане: что нужно знать

В Казахстане 1 сентября стартовала ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Продлится она до 1 ноября. В этот период казахстанцы могут выбрать или сменить поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Те, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике с 1 января следующего года, при условии заключения договора с ФСМС.

Кто может прикрепиться к поликлинике:

граждане Казахстана;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство);

трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.

Как это сделать:

через портал eGov.kz (услуга доступна онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день);

в выбранной поликлинике, подав заявление лично.

Открепление от прежней поликлиники производится автоматически.

Если же вы не хотите менять медорганизацию, подавать повторное заявление не нужно.

При этом в Минздраве рекомендуют всем членам одной семьи наблюдаться у одного участкового врача. Это повышает качество медицинского сопровождения.

Рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности, это важно для оказания медпомощи на дому. Однако прикрепление допускается в пределах своего населенного пункта.

Почему могут отказать в прикреплении:

недостоверные данные в заявлении;

проживание в другом населенном пункте;

превышение лимита прикрепленных пациентов в поликлинике;

отсутствие документов для прикрепления ребенка.

Сменить поликлинику вне кампании тоже можно, но только один раз в год и в случае:

смены места жительства, работы или учебы;

переезда в другой населенный пункт;

ликвидации или реорганизации прежней поликлиники.

Всего в кампании прикрепления участвует 694 объектов ПМСП.

С дополнительными вопросами можно обратиться в Службу поддержки пациента своей поликлиники или Фонд социального медицинского страхования через чат-бот SaqtandyryBot в Telegram или по номеру 1414.

