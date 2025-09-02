jitsu gif
      Кампания по прикреплению к поликлиникам стартовала в Казахстане: что нужно знать

      Опубликовано:

      Врач идет по коридору
      Врач идет по коридору. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      В Казахстане 1 сентября стартовала ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

      Продлится она до 1 ноября. В этот период казахстанцы могут выбрать или сменить поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Те, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике с 1 января следующего года, при условии заключения договора с ФСМС.

      Кто может прикрепиться к поликлинике:

      • граждане Казахстана;
      • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство);
      • трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.

      Как это сделать:

      • через портал eGov.kz (услуга доступна онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день);
      • в выбранной поликлинике, подав заявление лично.

      Открепление от прежней поликлиники производится автоматически.

      Если же вы не хотите менять медорганизацию, подавать повторное заявление не нужно.

      При этом в Минздраве рекомендуют всем членам одной семьи наблюдаться у одного участкового врача. Это повышает качество медицинского сопровождения.

      Рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности, это важно для оказания медпомощи на дому. Однако прикрепление допускается в пределах своего населенного пункта.

      Почему могут отказать в прикреплении:

      • недостоверные данные в заявлении;
      • проживание в другом населенном пункте;
      • превышение лимита прикрепленных пациентов в поликлинике;
      • отсутствие документов для прикрепления ребенка.

      Сменить поликлинику вне кампании тоже можно, но только один раз в год и в случае:

      • смены места жительства, работы или учебы;
      • переезда в другой населенный пункт;
      • ликвидации или реорганизации прежней поликлиники.

      Всего в кампании прикрепления участвует 694 объектов ПМСП.

      С дополнительными вопросами можно обратиться в Службу поддержки пациента своей поликлиники или Фонд социального медицинского страхования через чат-бот SaqtandyryBot в Telegram или по номеру 1414.

