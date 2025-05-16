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О новой волне COVID-19 заявили в Сингапуре и Гонконге

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Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Иллюстративное фото: Ameer Al Mohammedaw/picture alliance/Getty Images

Число случаев заболевания COVID резко возросло в Юго-Восточной Азии, особенно в Гонконге и Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на The Independent.

Как пишет издание, чиновники здравоохранения Гонконга заявили, что город вступил в новую волну заражения коронавирусной инфекцией. С марта число случае заражения выросло 1,7% до 11,4%, превысив пик, зафиксированный в августе 2024 года.

По словам Альберта Ау, руководителя отдела инфекционных заболеваний Центра охраны здоровья, активность COVID в Гонконге в настоящее время "довольно высока".

Между тем министерство здравоохранения Сингапура опубликовало первую за год сводку данных о заболеваемости COVID-19, сообщив о росте числа случаев заболевания на 28 процентов до 14 200 за неделю.

Хотя количество ежедневных госпитализаций возросло примерно на 30 процентов, в заявлении министерства здравоохранения говорится, что "нет никаких признаков того, что циркулирующие на местном уровне варианты более заразны или вызывают более тяжелое заболевание по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами".

Как отмечает издание, Сингапур публикует данные о случаях заболевания COVID только в случае значительного всплеска заболеваемости.

В Минздраве Сингапура предполагают, что рост числа случаев заболевания COVID, скорее всего, обусловлен ослаблением иммунитета, а не более тяжелыми или заразными вариантами заболевания.

В Китае и Таиланде, по данным издания, также наблюдаются всплески заболеваемости COVID: в Китае пик заболеваемости пришелся на лето прошлого года, а в Таиланде наблюдаются очаги заражения, особенно после ежегодного апрельского фестиваля Сонгкран.

Напомним, что в конце 2024 года спецкомитет Конгресса США опубликовал 520-страничный доклад о расследовании пандемии COVID-19. В нем говорилось, что, скорее всего, причиной тому стала утечка.

Созданный при Конгрессе США спецкомитет начал слушания по делу о происхождении коронавируса в марте 2023 года. Туда вошли представители республиканского большинства. Перед этим в ФБР заявили, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане - ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на это заявление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2245509-o-novoy-volne-covid-19-zayavili-v-singapure-i-gonkonge/