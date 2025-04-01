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"Попал в реанимацию в тяжелом состоянии": мальчику из Актау требуется пересадка костного мозга

Опубликовано:

Никита с мамой
Никита с мамой. Фото: из личного архива

4-летний Никита из Актау борется с острым лимфобластным лейкозом. Мальчику предстоит трансплантация костного мозга, чтобы получить шанс на выздоровление, передает NUR.KZ.

Как вспоминает мама мальчика Надежда Гикалова, ее беременность проходила сложно - с сыном у нее был резус-конфликт, а ей не успели ввести иммуноглобулин. Сразу после рождения мальчик попал в реанимацию. По словам Надежды, ранее семья уже потеряла ребенка.

"Никита стал уставать, не было сил ходить, увеличился животик и по телу пошли синяки. С каждым днем их было все больше, а ему - все хуже. Мы пытались указать врачам на что-то серьезное, но никто долго не замечал. Пока не открылось кровотечение, из-за чего Никита попал в реанимацию в тяжелейшем состоянии. 

В крови нашли бласты - раковые клетки - 79%, а тромбоциты близились к нулю. Ему было очень плохо, а гемоглобин упал до 40. Наш сынок мог умереть. Конечно же, мы не стали ждать и рисковать, и под расписку экстренно увезли Никитку в Турцию. Здесь с самолета на "скорой" нас госпитализировали в реанимацию и началась борьба за жизнь", - говорит Надежда.

На данный момент Никита прошел уже несколько курсов химиотерапии, однако реакция организма была не очень хорошей, потому сейчас ему назначен дорогостоящий таргетный препарат и показана пересадка костного мозга.

Однако лечение стоит больших средств - семье предстоит собрать 185 тысяч долларов.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7611 1918

Halyk: 4405 6397 0258 4630

Карты привязаны к номеру: +7 775 561 06 05

Гикалова Надежда Александровна (мама Никиты)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2232011-popal-v-reanimaciyu-v-tyazhelom-sostoyanii-malchiku-iz-aktau-trebuetsya-peresadka-kostnogo-mozga/