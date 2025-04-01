"Они убили мою дочь": мать американской спортсменки заявила о смертельном вреде энергетических напитков

Мать 28-летней спортсменки Кэти Доннелл из Флориды заявила, что ее дочь умерла от сердечного приступа и предупредила об опасности энергетических напитков, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает издание, жительница США Лори Барранон предупредила об опасности энергетических напитков - женщина утверждает, что ее абсолютно здоровая 28-летняя дочь умерла от сердечного приступа, и предположила, что причиной могло стать чрезмерное употребление кофеина, в частности - энергетических напитков.

Погибшая Кэти Доннелл из Флориды, как пишет издание, принимала пищевую добавку с кофеином, а затем выпивала до трех энергетических напитков в день. Выпивала девушка и кофе, чтобы получить энергию для тренировок.

Парень Кэти рассказал изданию, что свою девушку, которая работала учителем, почти всегда видел с энергетическим напитком в руках. Он утверждает, что она покупала упаковку из четырех бутылок газировки каждые два-три дня.

Мать погибшей не замечала за дочерью каких-либо отклонений в здоровье, кроме чрезмерной тревожности, которую женщина связывает с "злоупотреблением" энергетическими напитками.

Однако все изменилось в августе 2021 года, когда находясь на прогулке с друзьями, Кэти Доннелл внезапно потеряла сознание.

"Они (ее друзья - прим.ред.) думали, что у нее инсульт, но на самом деле у нее был сердечный приступ", - рассказала мать погибшей, 63-летняя Лори Барранон.

После многочисленных попыток врачей помочь и 10-дневной комы девушку было принято отключить от аппарата жизнеобеспечения.

"Она была королевой тренировок, она всегда питалась органической пищей, была олицетворением здоровья, за исключением энергетических напитков. Она думала, что это даст ей больше энергии тренироваться и работать", - добавила Лори Барранон.

В материале отмечается, что употребление энергетических напитков с высоким содержанием кофеина может вызвать сердечно-сосудистые проблемы, включая высокое кровяное давление, сердечную аритмию и даже сердечные приступы, если пить их чрезмерно, согласно некоторым исследованиям. В то время как рекомендуемая суточная доза кофеина составляет около 100 миллиграммов для подростков и 400 миллиграммов для взрослых, некоторые энергетические напитки в Великобритании содержат более 300 миллиграммов. А в США, как отмечается в материале, доступны напитки, содержащие более 500 миллиграммов кофеина.

Также редакция ссылается на исследования клиники Майо в США, которые изучили медицинские данные 144 пациентов, переживших остановку сердца, и обнаружили, что семеро из них употребляли энергетический напиток незадолго до приступа.

Отмечается также, что правительство Великобритании планирует ввести запрет на продажу напитков с высоким содержанием кофеина лицам моложе 16 лет, а многие супермаркеты уже приняли добровольную политику, которая запрещает продажу подросткам.