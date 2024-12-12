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Ученые исследовали, могут ли кошки стать переносчиками птичьего гриппа

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Две серые длинношерстные кошки с большими ушами сидят и смотрят вверх
Кошки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые исследовали, могут ли кошки стать переносчиками вируса птичьего гриппа H5N1, который может эволюционировать в более опасную форму, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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С момента начала распространения вируса среди сельскохозяйственных животных в прошлом году H5N1 унес множество кошачьих жизней, преимущественно на фермах с пораженными стадами. Также зарегистрировано не менее 60 случаев заболевания среди людей, преимущественно у тех, кто контактировал с зараженной птицей или скотом.

Хотя вирус H5N1 передается людям в легкой форме, эксперты предупреждают, что одна-две ключевые мутации могут сделать его более опасным. На данный момент доказательств передачи H5N1 от кошек к людям нет, и кошки не считаются основным фактором эволюции вируса. Однако в случае одновременного инфицирования кошки H5N1 и сезонным вирусом гриппа мутации могут ускориться, увеличивая риск распространения вируса среди людей.

Доктор Суреш Кучипуди, ветеринарный микробиолог из Питтсбургского университета, подчеркивает важность мониторинга птичьего гриппа среди кошек, которые активно взаимодействуют с дикой природой и человеком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2199474-uchenye-issledovali-mogut-li-koshki-stat-perenoschikami-ptichego-grippa/

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