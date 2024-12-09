Проверять молоко на птичий грипп начнут в США

Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило о начале обязательного тестирования национального запаса молока на птичий грипп с 16 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Это решение было принято после того, как весной 2024 года вирус H5N1 впервые был обнаружен у молочного скота в стране.

Система обязательного тестирования призвана определить, какие штаты и конкретные стада были затронуты вирусом H5N1. На данный момент вирус распространился на 720 стад в 15 штатах. В США птичьим гриппом заболели почти 60 человек, в основном фермеры.

"Это придаст фермерам и сельскохозяйственным рабочим большую уверенность в безопасности животных и способности защитить себя, а также позволит нам быстро взять под контроль и остановить распространение вируса по всей стране", — заявил министр сельского хозяйства Том Вилсак.

По данным агентства, первый этап тестирования начнется в Калифорнии, Колорадо, Мичигане, Миссисипи, Орегоне и Пенсильвании.