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Эзотерика

Проверять молоко на птичий грипп начнут в США

Опубликовано:

Молоко в стакане
Молоко. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило о начале обязательного тестирования национального запаса молока на птичий грипп с 16 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Это решение было принято после того, как весной 2024 года вирус H5N1 впервые был обнаружен у молочного скота в стране.

Система обязательного тестирования призвана определить, какие штаты и конкретные стада были затронуты вирусом H5N1. На данный момент вирус распространился на 720 стад в 15 штатах. В США птичьим гриппом заболели почти 60 человек, в основном фермеры.

"Это придаст фермерам и сельскохозяйственным рабочим большую уверенность в безопасности животных и способности защитить себя, а также позволит нам быстро взять под контроль и остановить распространение вируса по всей стране", — заявил министр сельского хозяйства Том Вилсак.

По данным агентства, первый этап тестирования начнется в Калифорнии, Колорадо, Мичигане, Миссисипи, Орегоне и Пенсильвании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2197998-proveryat-moloko-na-ptichiy-gripp-nachnut-v-ssha/

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