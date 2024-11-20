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Американки скупают таблетки для экстренной контрацепции в страхе, что Трамп запретит эти препараты

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Девушка держится за голову и держит в руке таблетку
Девушка. Иллюстративное фото: Freepik

Продажи таблеток экстренной контрацепции резко выросли в США после президентских выборов. Женщины опасаются, что республиканское правительство ограничит продажи этих препаратов, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Поставщик телемедицинских услуг Wisp сообщил, что в течение пяти дней после выборов компания реализовала более 10 тысяч упаковок таблеток экстренной контрацепции. Для сравнения, стандартный недельный объем продаж ранее составлял около 5 тысяч упаковок.

По словам генерального директора Wisp Моники Сепак, женщины действительно запасаются лекарствами.

Также отмечается, что 90% покупательниц приобрели сразу несколько упаковок препарата, что связано с их опасениями относительно возможных будущих ограничений. Кроме того, среди клиентов зафиксирован значительный рост числа новых покупателей, ранее не приобретавших подобные препараты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2189988-amerikanki-skupayut-tabletki-dlya-ekstrennoy-kontracepcii-v-strahe-chto-tramp-zapretit-eti-preparaty/

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