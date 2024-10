Ученые заявили, что женщины в больницах дольше ждут обезболивающих, чем мужчины

Исследование показало, что женщины, попадающие в больницы, ждут обезболивания на 30 минут дольше, чем мужчины с аналогичными симптомами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Недавнее исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что женщины в отделениях неотложной помощи ожидают обезболивания на 30 минут дольше, чем мужчины с аналогичными симптомами. Исследование, проведенное учеными из США и Израиля, охватило почти 22 тысячи историй болезни.

Анализ показал, что женщины не только ждут дольше, но и реже получают необходимые обезболивающие препараты по сравнению с мужчинами.

Исследование также выявило, что пол врача не влиял на различия в назначении обезболивающих — как мужчины, так и женщины-врачи выписывали их женщинам реже.

"Исследование показало тревожную предвзятость в восприятии и лечении женской боли в отделениях неотложной помощи", — отметил автор исследования Шохам Чошен-Хиллел.