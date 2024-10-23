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Ученые заявили, что женщины в больницах дольше ждут обезболивающих, чем мужчины

Опубликовано:

Женщина держится руками за голову
Женщина. Иллюстративное фото: Freepik

Исследование показало, что женщины, попадающие в больницы, ждут обезболивания на 30 минут дольше, чем мужчины с аналогичными симптомами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Недавнее исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что женщины в отделениях неотложной помощи ожидают обезболивания на 30 минут дольше, чем мужчины с аналогичными симптомами. Исследование, проведенное учеными из США и Израиля, охватило почти 22 тысячи историй болезни.

Анализ показал, что женщины не только ждут дольше, но и реже получают необходимые обезболивающие препараты по сравнению с мужчинами.

Исследование также выявило, что пол врача не влиял на различия в назначении обезболивающих — как мужчины, так и женщины-врачи выписывали их женщинам реже.

"Исследование показало тревожную предвзятость в восприятии и лечении женской боли в отделениях неотложной помощи", — отметил автор исследования Шохам Чошен-Хиллел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2177805-uchenye-zayavili-chto-zhenshchiny-v-bolnicah-dolshe-zhdut-obezbolivayushchih-chem-muzhchiny/

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