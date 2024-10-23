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Впервые присуждены почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

Опубликовано:

Врач
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Установленное в этом году почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" присуждено сразу трем работникам медицинской сферы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А.Байгенжину, руководителю центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В.Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б.Цхаю.

Напомним, в преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан указом президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами.

В числе награжденных видные деятели образования, здравоохранения, культуры и науки, представители производственной сферы, бизнеса, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2177667-vpervye-prisuzhdeny-pochetnye-zvaniya-aza-stanny-e-bek-s-rgen-d-r-ger/

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