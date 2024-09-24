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Остановка сердца: пациента пришлось "откачивать" после инъекции известного препарата в СКО

Опубликовано:

"Скорая" помощь
"Скорая" помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Реанимировать пациента пришлось сотрудникам "скорой" помощи в после инъекции "Цефазолина" в СКО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу центра скорой медицинской помощи региона.

Инцидент произошел 19 сентября - на пульт "103" поступило сообщение о том, что мужчине стало плохо после инъекции "Цефазолина".

Бригада скорой медпомощи прибыла на место, пациент с поддержкой вышел к машине.

"На момент осмотра состояние тяжелое в связи с нестабильной гемодинамикой. Во время оказания помощи в машине произошла остановка кровообращения с асистолией на мониторе. Незамедлительно начаты расширенные реанимационные мероприятия по стандартам ACLS. Проводился непрямой массаж сердца, аппаратная ИВЛ через ларингеальную маску, инъекции Адреналина, инфузия физиологического раствора", - сообщили в пресс-службе.

Через 20 минут удалось восстановить кровообращение, отметили медики.

"Больного с вазопрессорной поддержкой и на аппарате ИВЛ доставили на госпитализацию в реанимационное отделение Многопрофильной городской больницы",- добавили в ведомстве.

Сейчас состояние пациента - стабильное, он находится под наблюдением в стационаре.

Медики напомнили, что бесконтрольное использование антибактериальных препаратов может приводить к анафилактическому шоку и остановке кровообращения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2165518-ostanovka-serdca-pacienta-prishlos-otkachivat-posle-inekcii-izvestnogo-preparata-v-sko/

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