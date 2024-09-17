Ученые: Супербактерии могут привести к гибели 39 млн человек к 2050 году

Ученые заявили, что супербактерии могут привести к гибели 39 млн человек к 2050 году из-за растущей устойчивости населения к лекарствам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследование, опубликованное в журнале Lancet, проведено в рамках проекта "Глобальные исследования устойчивости к противомикробным препаратам" (Gram) и является первым глобальным анализом тенденций устойчивости к таким препаратам.

Согласно анализу, к 2050 году супербактерии могут стать причиной гибели более 39 млн человек. Особенно уязвимыми являются представители пожилого населения. В то же время смертность среди маленьких детей, связанная с устойчивостью к препаратам, снизится благодаря вакцинации.

По прогнозам, к середине столетия ежегодно 1,91 млн человек будут умирать во всем мире из-за устойчивости к противомикробным препаратам. Бактерии будут адаптироваться так, что привычные лекарства перестанут действовать.

Исследователи использовали данные из 204 стран и территорий для расчета смертности с 1990 по 2021 годы и построения прогнозов до 2050 года.

Также было выявлено, что миллионы смертей можно предотвратить с помощью улучшения профилактики инфекций, доступа к здравоохранению и разработки новых антибиотиков.