Эксперты: Число смертей в США, связанных с жарой, увеличилось на 117% за 24 года

Эксперты заявили, что число смертей, связанных с жарой, в США с 1999 года увеличилось на 117%, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В отчете, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (Jama), говорится, что с 1999 по 2023 годы в США было зарегистрировано более 21 500 смертельных случаев, связанных с жарой.

Исследователи, используя данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США, обнаружили, что в 1999 году было зафиксировано 1069 смертей, связанных с жарой, тогда как в 2023 году этот показатель вырос до 2325, что представляет собой рост на 117%.

Согласно отчету, наименьшее число смертей, связанных с жарой, за исследуемый период было зарегистрировано в 2004 году и составило 311 случаев, тогда как наибольшее число смертей — 2325 — зафиксировано в 2023 году.

До 2016 года количество смертей, связанных с жарой, менялось из года в год, однако после 2016 года этот показатель начал неуклонно расти.

"С повышением температуры из-за изменения климата показатель смертности от жары, вероятно, будет расти.

Местным властям в зонах повышенного риска следует инвестировать в центры гидратации, общественные центры охлаждения и другие помещения с кондиционированием воздуха, — отмечают исследователи.